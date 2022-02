FC Barcelone : Lionel Messi aurait fortement déconseillé à Xavi de recruter Xavi Simons...

La suite après cette publicité

À seulement 18 ans, Xavi Simons est devenu l’un des dossiers chauds du Paris Saint-Germain. Arrivé en provenance du FC Barcelone en juillet 2019, le milieu de terrain hollandais semblait n’être qu’une recrue destinée à faire plaisir à un homme que Leonardo connait bien : Mino Raiola. Un agent avec lequel le Brésilien collabore souvent. Mais au fil des années, Simons a su se distinguer chez les U19 parisiens, notamment avec un autre Titi du milieu, Édouard Michut. Une progression remarquée qui a d’ailleurs valu plusieurs reproches à Mauricio Pochettino.

L’Argentin est accusé de s’entêter avec des éléments non performants, mais titularisés uniquement grâce à leur statut salarial, entre autres, au sein du club. Pas de quoi rassurer les inconditionnels de Simons alors que son contrat prend fin en juin prochain. D’ailleurs, les rumeurs d’un retour au FC Barcelone ont rapidement surgi. Et selon El Nacional, Mino Raiola a bien indiqué aux Blaugranas qu’ils avaient une chance de le faire revenir. Simons, une cible qui colle au profil recherché par les Culés, à savoir celui d’un jeune prometteur disponible à bas coût. Alors si, en plus, il connaît la maison, c’est tout bon !

Simons n'aurait pas progressé selon Messi

Sauf qu’El Nacional affirme que Xavi n’essaiera pas de faire revenir Simons. Lorsque ses dirigeants lui ont soumis cette idée, le nouveau coach barcelonais était emballé au début. Et puis un certain Lionel Messi aurait savonné la planche du jeune Batave. En clair, à l’occasion de ce dîner qui a tant fait parler en Espagne, La Pulga aurait tout simplement déconseillé à son ancien partenaire de recruter le milieu de terrain.

La raison ? Messi estimerait que Simons n’a pas progressé d’un iota, aussi bien sportivement qu’humainement, depuis son départ du Barça. Simons est accusé de se croire plus fort qu’il ne l’est réellement. « Ce manque d'humilité l'a conduit, à l’époque, à commettre l'erreur de quitter le Barça et c'est la même qui fait désormais des ravages sur le PSG », écrit le média espagnol. L’ambiance promet d’être savoureuse entre les deux hommes si le Hollandais apprend la nouvelle.