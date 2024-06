Pays-Bas - France : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce vendredi un choc au sommet dans le groupe D avec le deuxième match de l’équipe de France dans cette compétition. Ainsi, les Bleus affrontent cette fois les Pays-Bas dans un match crucial pour la première place. Les joueurs de Ronald Koeman s’articulent dans un 4-3-3 pointe haute avec Bart Verbruggen comme dernier rempart derrière Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk et Nathan Aké en défense. L’entrejeu est composé de Jerdy Schouten et Tijjani Reijnders. En attaque, Memphis Depay est soutenu par Jeremie Frimpong, Xavi Simons, et Cody Gakpo.

De leur côté, les Bleus de Didier Deschamps s’organisent dans un 4-4-2 avec Mike Maignan dans les cages derrière Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Theo Hernandez. N’Golo Kanté est placé comme sentinelle avec Aurélien Tchouaméni à ses côtés. Devant, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Adrien Rabiot sont associés à Marcus Thuram qui se retrouve en pointe. A noter que Kylian Mbappé est sur le banc.

Les compositions

Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké - Schouten, Reijnders - Frimpong, Simons, Gakpo - Depay

France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez - Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot - Griezmann, Thuram

