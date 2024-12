West Ham : Michail Antonio victime d’un grave accident de la route

Triste nouvelle du côté de West Ham. Des rumeurs annonçant un accident de voiture impliquant Michail Antonio, attaquant des Hammers, ont circulé ce samedi. Ces informations ont été confirmées par le club londonien. L’international jamaïcain a été victime d’un accident dans le comté d’Essex, à l’est de l’Angleterre. Ce dernier a été transporté en avion vers l’hôpital le plus proche.

La suite après cette publicité

« West Ham United peut confirmer que l’attaquant Michail Antonio a été impliqué aujourd’hui dans un accident de la route. Les pensées et les prières de tous les membres du Club accompagnent Michail, sa famille et ses amis en ces moments difficiles. Le Club publiera une mise à jour en temps voulu », ont indiqué les pensionnaires du London Stadium. Nos pensées vont vers Michail Antonio et ses proches.