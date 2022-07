Euro 2022 (F) : l'Angleterre vient à bout de l'Allemagne en prolongation et remporte le premier Euro de son histoire !

Clap de fin pour cet Euro 2022 féminin ce dimanche avec la grande finale tant attendue entre l'Angleterre et l'Allemagne. Les deux sélections croisaient en effet le fer ce dimanche après-midi sur la pelouse de Wembley, à Londres. Après deux finales perdues, les Anglaises voulaient mettre fin à la malédiction tandis que les Allemandes visaient elles le neuvième sacre de leur histoire dans cette compétition ! Mais devant leur public, les Three Lionesses ont pu laisser éclater leur joie après prolongation avec une victoire 2-1.

Après une première période sans le moindre but, les joueuses de Sarina Wiegman ont fait la différence après l'heure de jeu grâce à une réalisation d'Ella Toone (62e, 1-0), entrée en jeu huit minutes plus tôt. Un coaching plus que gagnant pour la sélectionneuse de l'Angleterre, mais l'Allemagne a réussi à revenir ensuite avec un but de Lina Magull (79e, 1-1). Les deux équipes ont donc dû passer par la prolongation et Chloe Kelly a libéré tout un peuple (111e, 2-1) ! À domicile, l'Angleterre a donc remporté cet Euro féminin 2022 et ajouté ainsi un premier titre à son palmarès qui était vide jusqu'ici.