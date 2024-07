Euro 2024 : les mots pleins d’espoir de Gareth Southgate avant la finale

À quelques heures de la, tant attendue, finale de l’Euro entre l’Espagne et l’Angleterre, Gareth Southgate a tenu à faire passer un message à ses joueurs. «Je ne crois pas aux contes de fées mais je crois aux rêves et nous avons de grands rêves. Il faut faire en sorte que ces choses se produisent. Demain, je n’ai pas peur de ce qui pourrait arriver parce que j’ai tout vécu. Je veux que mes joueurs ressentent cette intrépidité. Si nous n’avons pas peur de perdre, cela nous donne plus de chances de gagner», a expliqué le sélectionneur des Three Lions devant la presse.

Sevrée de titre international depuis 1966, cette équipe anglaise pourrait réaliser un exploit historique pour le pays, et ça, Southgate en a bien conscience. «Quand on essaie de créer des rêves, il faut une vision qui va avec. Cela allume un petit feu. Nous savons ce que cela signifierait (de gagner). Nous devons remporter ce trophée pour obtenir le respect du reste du monde du football». Rendez-vous ce dimanche soir, 21 heures pour savoir si le «football is coming home» ou non.