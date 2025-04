OM : Roberto De Zerbi est peiné pour Luiz Felipe

76 minutes : c’est le temps de jeu cumulé de Luiz Felipe depuis sa signature à l’OM cet hiver. Arrivé après presque un an et demi sans jouer à Al-Ittihad, le défenseur de 27 ans empile encore les bobos. Une situation compliquée, qui peine son entraîneur Roberto De Zerbi, présent en conférence de presse ce vendredi. À l’heure où l’entraîneur marseillais doit bricoler pour combler ses blessures en défense, il aurait aimé pouvoir compter sur l’international italien.

«Luiz Felipe est à l’infirmerie. Quand il est arrivé, on savait que ça faisait un an et demi qu’il ne jouait pas. Mais c’est un garçon formidable, il souffre beaucoup de cette série de blessures qui le pénalise. J’ai beaucoup parlé avec lui ces derniers jours, j’espère qu’il réagira de la meilleure des manières parce que c’est un bon joueur, une très bonne personne. Il pourrait être important pour l’équipe cette saison, et les saisons à venir», a indiqué RDZ.

