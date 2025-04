LdC : Ronald Koeman refroidit tout le monde sur le Barça

Ronald Koeman refuse de céder à l’euphorie générale. Malgré la nouvelle victoire écrasante du Barça face à Dortmund (4-0) en quart de finale aller de Ligue des Champions, le Néerlandais a affirmé qu’il ne voyait pas son ancien club comme étant le grand favori à la victoire finale. Selon lui, le PSG et Arsenal ont aussi les armes pour triompher cette saison.

«À mes yeux, Barcelone n’est pas le grand favori pour la Ligue des Champions, a-t-il affirmé au micro de Voetbal International. Il y a d’autres équipes. Je vois par exemple le Paris Saint-Germain et Arsenal capables de remporter la compétition (…) La concurrence est redoutable. J’ai apprécié le PSG, qui travaille aussi très dur sans ballon (…) Barcelone est à ce niveau, mais il ne faut pas oublier que Dortmund n’est plus une puissance européenne actuellement. Ils sont huitièmes de la Bundesliga et se sont créé cinq occasions contre Barcelone. Il ne faut pas précipiter les choses.» Koeman trouve d’ailleurs les commentaires sur le Barça parfois exagérés, en prenant l’exemple de la sélection néerlandaise : «c’est comme avec la sélection néerlandaise. Après le Championnat d’Europe, on avait l’impression que nous jouions un mauvais football et que nous ne pouvions plus rien faire. Et maintenant, après les grands matchs contre l’Espagne, on peut soudainement gagner la Coupe du monde. Je pense que la vérité se trouve au milieu.»