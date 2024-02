LdC, PSG : la Real Sociedad a 7 joueurs à l’infirmerie

Battue à domicile ce week-end par Osasuna, la Real Sociedad n’a plus gagné depuis quatre matches. Et après-demain, l’équipe entraînée par Imanol Alguacil va devoir se rendre au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Un choc que les Basques doivent préparer avec plusieurs éléments à l’infirmerie. En effet, si les deux milieux de terrain Ander Barrenetxea et Arsen Zakharyan sont de retour, Noticias de Gipuzkoa rappelle que sept joueurs sont toujours incertains. Il s’agit d’Odriozola, Aritz, Aihen, Tierney, Becker, Oyarzabal et Carlos Fernández. Et parmi ces blessés, Odriozola et Oyarzabal sont des titulaires importants pour Alguacil.