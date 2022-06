Le Challenge FOOT.FR est lancé !

Nos amis de FOOT.FR viennent de lancer un nouveau défi, plus simple à comprendre qu'à réaliser.

Vous aimez la concurrence ? Le challenge ? L'adversité ? Plus globalement les défis ? Le nouveau Challenge FOOT.FR est fait pour vous ! Nos amis Antoine et Théo ont créé un défi mêlant rapidité et précision, auquel n'importe quel passionné de ballon rond peut participer.

Le but ? C'est un parcours de frappe de précision, au cours duquel le ballon doit franchir la ligne de but avant d'avoir touché le sol. La difficulté ? 5 ballons pied droit, 5 ballons pied gauche, dispersés à des endroits différents, à faire rentrer dans le but en moins d'une minute. Le classement permettra de voir qui régnera sur ce nouveau Challenge FOOT.FR ! Foncez sur la chaîne Youtube pour découvrir le résultat de Théo, premier joueur à s'y frotter !