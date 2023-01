AS Roma : Nicolò Zaniolo victime de menaces de mort

La suite après cette publicité

Ayant refusé de quitter le club de la capitale italienne pour rejoindre Bournemouth, quelques jours après été proposé au Paris Saint-Germain, l’international de la Squadra Azzurra Nicolò Zaniolo (11 sélections, 2 buts) est sous pression, d’abord du côté de son entraîneur José Mourinho, qui souhaite explicitement le voir partir si son mécontentement persiste. Il a confié en conférence de presse : «tout d’abord, je ne sais pas si c’était une blessure ou de la fatigue. Je veux des gens comme ça, qui veulent jouer pour la Roma, qui traversent la douleur et la fatigue pour jouer. Quand on n’est pas heureux dans une famille, il faut partir, il faut trouver une solution. La famille est pour ceux qui veulent être là.» Mais il est aussi visé par ses supporters, puisqu’il a fait l’objet de quelques banderoles insultantes du côté de la capitale : *«traître et m**rde sans honneur». La Gazzetta dello Sport parle aussi de messages insultants tagués devant son domicile par des tifosi romains, et même des menaces de mort proférées à son encontre.

Son directeur sportif Tiago Pinto s’est également exprimé sur le milieu offensif de 23 ans, également envoyé du côté de l’AC Milan : «maintenant, tout le monde sait ce qui s’est passé. Nicolò a demandé au club de partir, avec son agent, nous avons essayé par tous les moyens de trouver une solution, cette solution est arrivée et peut-être que Nicolò pourrait ne pas être très satisfait de la solution. Nous sommes tous dans une situation difficile maintenant, car il a déposé la demande de transfert et avec tous les paramètres du fair-play financier que nous avons autour de nous, nous ne pouvons pas nous permettre d’accepter simplement que Zaniolo dise non et que nous signions un remplaçant. Il reste 48 heures au mercato, on verra ce qui se passe, mais c’est vraiment une situation difficile pour le club et pour tout le monde.» A moins de deux jours de la fin du mercato hivernal, Zaniolo ne s’est présenté à la séance d’entraînement ce lundi avec le club de la Louve d’après Sky Sports Italia, confirmant un peu plus son mal-être et sa volonté de quitter les Giallorossi en cette fin de mois de janvier…

