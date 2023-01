AS Rome : Nicolò Zaniolo proposé au PSG

La suite après cette publicité

Si tous les chemins mènent à Rome, il semblerait que pour Nicolò Zaniolo, ça soit l’inverse. Depuis quelque temps, les vents contraires s’accumulent envers le milieu offensif. Le club et les supporters se lassent de lui, de ses petits caprices, au point de ne plus avoir envie de le voir jouer pour la Roma. Il n’est pas convoqué pour la rencontre à La Spezia dimanche. Il y est pourtant l’un des joueurs majeurs de ces dernières saisons, quand son corps le laisse tranquille. Aujourd’hui, les tifosi se détournent de l’unique buteur de la dernière finale de Conférence League face au Feyenoord, pour ne regarder que la nouvelle star du club, un certain Paulo Dybala.

Autre fois adoré du Stadio Olimpico, Zaniolo essuie cette fois les quolibets. Lors de la réception de Gênes en Coupe d’Italie, il a même été hué par une partie du public, obligeant José Mourinho à venir à sa rescousse. «Un joueur qui donne le meilleur de lui-même a toujours mon affection» assurait le Portugais, accusant au passage, sans le nommer, un certain Vincent Candela. «J’étais désolé d’entendre des huées pour Zaniolo, mais quand il y a une personne qui reçoit de l’argent du club et critique ouvertement un joueur, il ouvre la porte (aux huées). Les gens suivent ceux qui ont une histoire avec ce club.»

La direction n’a pas voulu le prolonger

Le champion du monde 98, véritable légende romaine, avait eu des mots durs quelques jours avant à l’encontre de l’international italien mais il n’est pas le seul à en avoir assez d’être frustré. Le principal intéressé est lui-même agacé de voir son physique contrarier son talent. Face à Bologne début janvier en Serie A, c’est sur un pépin au genou qu’il a dû céder sa place. Plus de peur que de mal finalement mais la bascule n’est jamais loin. Après deux ruptures des ligaments croisés en 2020, le joueur de 23 ans a déjà manqué 7 matchs cette saison, notamment en raison d’une blessure à l’épaule.

Et puis ses prestations déçoivent régulièrement. Depuis le début de la saison, l’ancien Interiste peine à enchaîner deux bons matchs, en témoignent des statistiques en berne (17 matches toutes compétitions confondues, deux buts et trois passes décisives). La direction commence à se dire qu’il est sans doute temps de mettre fin à cette relation avant qu’elle ne devienne trop toxique. Et on sait à quel point une histoire d’amour peut devenir aussi intense que dévorante à la Louve. Elle l’avait sans doute senti venir l’été dernier lorsqu’elle avait refusé de prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2024.

Proposé au PSG

Annoncé sur le départ tous les six mois, ce mercato pourrait être le bon. D’après Sky Sport et l’ensemble des médias italiens, la Roma a mis son numéro 22 sur la liste des transferts, fixant même son prix de vente : entre 30 et 40 M€. Il est encore temps de profiter de sa situation contractuelle favorable et de sa cote toujours élevée sur le marché. Tottenham et West Ham discutent avec son agent, quand le Borussia Dortmund est plus en retrait. Selon nos informations, il a même été proposé au PSG. Preuve que la Louve souhaite s’en débarrasser au plus vite, elle accepterait un départ en prêt avec obligation d’achat. «2023 sera mon année, le tournant de ma carrière» promettait Nicolò Zaniolo à ses proches dans le Corriere dello Sport. Il ne l’avait sans doute pas imaginé de cette façon-là.