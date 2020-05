Équipe de France : Eduardo Camavinga se fixe déjà un objectif de taille !

Eduardo Camavinga fait le bonheur du Stade Rennais. À seulement 17 ans, le talentueux milieu de terrain sort d'une saison impressionnante (36 matches TTC) et pourrait découvrir les joies des matches européens les mardis et mercredis si les Rouge-et-Noir se qualifient pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Outre la C1, la saison prochaine s'annonce intense avec l'Euro en juin-juillet et les Jeux olympiques le même été.

Des échéances qu'a cochées l'international espoir français dans son calendrier. Il en a fait part à Ouest-France. « Les JO ou l'Euro, c'est plutôt un objectif. Et oui, j'espère y être. Il faudra m'en donner les moyens la saison prochaine, travailler dur », s'est-il exprimé. Le milieu de terrain international français devra se battre pour obtenir leur place au Championnat d'Europe des Nations. Eduardo Camavinga a annoncé la couleur, il sera un candidat de taille et Didider Deschamps le gardera certainement à l’œil tout au long de la saison.