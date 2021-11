Ousmane Dembélé pose ses conditions au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Une lueur d'espoir. Dans le marasme ambiant de ce terrible début de saison, marqué par des soucis économiques, le départ de Lionel Messi, quelques défaites ou encore le limogeage de Ronald Koeman, le FC Barcelone voit le retour à la compétition d'Ousmane Dembélé (24 ans) comme un véritable rayon de soleil. Son entrée en jeu réussie face au Dynamo Kiev (0-1, 4e journée de Ligue des Champions) invite clairement à l'optimisme en interne.

Le profil de l'attaquant français plaît à la direction blaugrana et au staff de Xavi, dont la nomination ne saurait tarder. Le club souhaite donc miser sur lui et le lui a clairement fait savoir, d'autant que son bail expire en juin 2022. L'idée est de le prolonger jusqu'en juin 2025, avec une ou plusieurs saisons supplémentaires en option en fonction du nombre de matches disputés, explique Mundo Deportivo dans son édition du jour.

Optimisme culé

Le champion du monde 2018, déjà sollicité par plusieurs clubs parmi lesquels Newcastle, semble partant pour rempiler. Toujours d'après le quotidien sportif espagnol, il se sent redevable au Barça d'avoir autant investi sur lui et regrette de ne pas encore avoir pu donner la pleine mesure de son talent au Camp Nou. Rester est sa priorité et il l'a fait savoir à ses représentants, affirme la publication espagnole.

Toujours selon MD, el Mosquito serait même prêt à consentir une baisse de ses émoluments. Il pose toutefois une condition : une augmentation significative de ses primes individuelles et collectives pour compenser. Les discussions seraient entrées dans une phase décisive. Le Barça, raisonnablement optimiste, espère pouvoir boucler le dossier d'ici la fin du mois de novembre. Histoire de passer l'hiver plus serein.