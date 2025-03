Deux présidents anonymes se lâchent sur le PSG et Nasser Al-Khelaïfi !

Ce jeudi soir, France Télévision diffuse son Complément d’Enquête sur le PSG et Nasser Al-Khelaïfi. L’occasion pour certains présidents de Ligue 1 de se confier sur le président parisien. C’est le cas de deux dirigeants, qui ont souhaité rester anonymes, et qui ont sorti la sulfateuse concernant NAK et l’influence du PSG au sein du championnat de France.

«La Ligue 1 fonctionne comme une mafia, il est vraiment là le sujet, il est au cœur du malaise du football français» explique le premier président. «Le PSG et beIN Sports contrôlent complètement la Ligue, à tous les niveaux» lâche le second président. Des déclarations qui confirment la situation tendue au sein de la Ligue.