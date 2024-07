Le Barça a dégainé une offre de 60 M€ pour Dani Olmo !

L’Euro étant désormais terminé, les joueurs ont maintenant le temps de penser à leur avenir. Si certaines révélations du tournoi l’ont déjà bouclé, à l’image de Georges Mikautadze, revenu à l’OL malgré des approches de Monaco ou encore de Lens, le suspense reste entier pour d’autres. On peut notamment penser à Nico Williams, grand artisan du 4e sacre européen décroché par la Roja, mais aussi à Dani Olmo.

Ces derniers jours, les informations allaient d’ailleurs dans le sens d’un transfert au Barça pour les deux internationaux espagnols. Concernant le premier, il faudra probablement payer sa clause libératoire, estimée à 58 millions d’euros, alors que le second fait, lui, l’objet d’une concurrence accrue et incarnée par Manchester City, le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid ou encore Liverpool. Mais ces dernières heures, le Barça a visiblement activé la vitesse supérieure.

Le Barça a formulé une offre de 60 millions pour Olmo

Selon Mundo Deportivo, le club catalan aurait en effet formulé une offre à Olmo et son entourage. Une offre copieuse pour le joueur, alors qu’une clause valable jusqu’au 20 juillet le rend accessible à un tarif relativement avantageux. « Une clause jusqu’au 20 juillet ? Oui, si les clubs me veulent, ils savent ce qu’ils peuvent faire. Il y a du temps jusqu’au 20 juillet pour la clause, sinon, après ce seront des négociations difficiles », avait-il déclaré pendant l’Euro.

Quid du montant pour Leipzig ? Toujours selon Mundo Deportivo, il serait de l’ordre de 60 millions d’euros, tandis que la durée du contrat proposée serait de 6 années. Âgé de 26 ans, Olmo arrive à un tournant de sa carrière et est quasiment assuré de quitter Leipzig cet été. Reste à savoir si le projet mené par Hansi Flick sera de nature à le convaincre de revenir dans son club formateur, quitté en 2014 pour rejoindre Zagreb. Demain, le meilleur buteur de l’Euro 2024 et ses agents devraient étudier attentivement l’offre. Et de nouveaux éléments devraient rapidement tomber dans ce dossier…