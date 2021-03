EdF : le retour d'Ousmane Dembélé enchante Raphaël Varane

La suite après cette publicité

Présent lors du sacre des Bleus en Russie en 2018, Ousmane Dembélé n'a pas toujours été appelé par Didier Deschamps ces dernières années. Dembouz a, en effet, connu des soucis physiques au Barça, où il a aussi eu des difficultés sur le pré comme en dehors. Mais cela semble derrière le Français, rappelé par DD lors de ce rassemblement du mois de mars. Un retour qui donne le sourire à Raphaël Varane.

«Ousmane, on l'a bien accueilli. On est très contents de le retrouver et de le revoir. On est très heureux de la voir au niveau auquel il est. Il a eu pas mal de pépins physiques, mais il est bien là. Il amène de la percussion, il est assez imprévisible sur le terrain, il va vite, il crée du spectacle, il est beau à voir jouer. Il a beaucoup de qualités. Des qualités qui, dans beaucoup d'équipes en Europe ou dans le monde, font qu'il est un joueur qui apporte beaucoup. En équipe de France, on a des joueurs différents, lui a un profil vertical, il percute et dynamise un peu les attaques de l'équipe. C'est un profil intéressant. C'est un joueur de grand talent. Il est à un très bon niveau, tant mieux d'avoir un tel joueur dans le groupe.»