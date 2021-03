Kingsley Coman rejoint Puma

Actuellement avec l'équipe de France pour disputer les matches de la qualification pour la Coupe du monde 2022, Kingsley Coman vient officiellement de rejoindre l'équipementier Puma. Après avoir été équipé par Nike depuis ses débuts chez les professionnels à 16 ans, l'ailier français du Bayern Munich aujourd'hui âgé de 24 ans rebondit chez Puma, dont la stratégie demeure particulièrement agressive ces derniers mois.

La suite après cette publicité

Le Français suit le chemin de Raphael Varane, qui avait récemment quitté Nike pour Puma. Kingsley Coman portera d'ailleurs le même modèle aux pieds, les Puma Ultra 2.1 dont Antoine Griezmann est l'ambassadeur principal. Il ne devrait d'ailleurs pas être totalement déboussolé car cette paire à des caractéristiques similaires aux Mercurial Vapor qu'il portait précédemment.

« Je suis très heureux de rejoindre la famille PUMA. J'adore leur vision du football et leurs projets sont très excitants. Comme moi, PUMA est synonyme de vitesse. Le choix des chaussures était pour moi une priorité et les crampons ULTRA me correspondent parfaitement. À l'avenir, je veux réaliser de grandes choses avec PUMA dans le cadre de notre collaboration. Je suis excité par ce que nous avons prévu sur et hors des terrains, me donnant un moyen de m'exprimer également en dehors du football », a déclaré Kingsley Coman qui devrait donc inaugurer ses nouvelles paires signées du félin contre l'Ukraine, ce mercredi 24 mars.