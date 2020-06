Coupe d'Italie, finale : les compos officielles de Naples-Juventus !

Durement touchée par l'épidémie de covid-19, l'Italie a choisi de redémarrer sa saison de football avec la Coupe d'Italie. Quatre jours après avoir disputé les demi-finales retour, le Napoli, tombeur de l'Inter, et la Juventus, accrochée mais vainqueur de l'AC Milan, se retrouvent au stade Olympique de Rome (21h), avec, en jeu, la 73e Coupe d'Italie.

Pour tenter d'accrocher un 14e trophée en 19 finales (record), la Juventus se présente en 4-2-3-1. Reprise oblige, Maurizio Sarri n'effectue qu'un seul changement par rapport au match face à Milan. L'ancien de la maison napolitaine aligne Buffon au but, protégé par une défense composée de Juan Cuadrado - la nouveauté, de Ligt, Bonucci et Alex Sandro. Au milieu, Pjanic est aligné aux côtés de Matuidi et Bentancur. Devant, Douglas Costa, Dybala et Cristiano Ronaldo sont de nouveaux choisis.

En face, Gennaro Gattuso aimerait offrir sa 6e coupe au SSC Naples et rejoindre la Fiorentina sur la 5e marche du palmarès. Pour cela, il aligne un 4-3-3, avec Meret dans le but et une défense composée de Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly et Mario Rui. Au milieu, Demme, Fabian Ruiz et Zielinski sont titularisés, alors que devant, le trio Callejon, Mertens, Insigne sera chargé de pousser Gigi Buffon à la faute.

Le XI de Naples

Le XI de la Juventus