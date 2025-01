Mercato PSG : le Real Madrid entre dans la danse pour Jhon Duran

Le mercato s’emballe, et Paris semble bien décidé à en être l’un des acteurs majeurs. Après Khvicha Kvaratskhelia, arrivé en provenance de Naples pour environ 70 millions d’euros la semaine dernière, la direction parisienne reste en éveil et ratisse large. Indépendamment du poste de défenseur central, qui devrait être renforcé avec le départ de Milan Skriniar à Fenerbahçe, c’est celui du numéro 9 qui fait partie des priorités de Paris.

La suite après cette publicité

«Le 9 de City, c’est qui ? Son nom, comment s’appelle-t-il ? Son nom, son nom ! Haaland. Voilà, voilà pourquoi Guardiola joue avec un vrai 9 et pas moi», avait déclaré Luis Enrique au micro de Canal ces derniers jours. Une maladresse verbale, plus qu’une réelle volonté de jeter une pierre dans le jardin de Kolo Muani, depuis parti à la Juve, ou de Gonçalo Ramos, remplaçant de luxe au PSG, mais qui traduisait quand même bien le décalage entre les profils existant dans son effectif, et ceux souhaités. Récemment, nous vous révélions que Paris avait alors jeté son dévolu sur Jhon Duran, au point de formuler une offre de 75 millions d’euros, finalement refusée. Un autre frein s’est depuis manifesté, à savoir l’intérêt d’Al-Nassr pour l’attaquant colombien et désormais celui… du Real Madrid.

Le Real Madrid est chaud pour Duran

Selon nos informations, le Real Madrid s’est invité dans la danse et pourrait même s’activer concrètement dans ce dossier ô combien épineux. Inflexible en négociations, Aston Villa continue de faire grimper les enchères pour son joueur, considéré comme l’un des numéros 9 les plus prometteurs de la planète. Pour rappel, le directeur sportif d’Aston Villa, Monchi, avait déclaré cet été avoir été contacté par plus de 40 clubs pour le joueur de 21 ans, alors qu’Unai Emery avait lui estimé le futur prix de son joueur à plus de 100 millions d’euros.

La suite après cette publicité

On ne sait pas précisément s’il faudra monter le curseur jusqu’à des cimes pareilles pour s’attacher ses services, mais les Merengues ne semblent pas découragés par la concurrence sur le dossier. Il est utile de préciser qu’en l’état actuel des choses, Duran privilégie un transfert vers Al-Nassr. Mais le Real Madrid, de son côté, aura des arguments à faire valoir, comme celui de lui faire une place en prêtant possiblement Endrick. Paris est prévenu.