Al-Nassr fait irruption pour doubler le PSG dans le dossier Jhon Duran

«Le 9 de City, c’est qui ? Son nom, comment s’appelle-t-il ? Son nom, son nom ! Haaland. Voilà, voilà pourquoi Guardiola joue avec un vrai 9 et pas moi.» Gonçalo Ramos n’a sans doute pas apprécié la réponse de Luis Enrique, mais le coach du Paris Saint-Germain a eu le mérite d’être honnête au moment d’expliquer son choix d’affronter Manchester City en Ligue des Champions avec un faux neuf (Kang-in Lee) au coup d’envoi.

Depuis qu’il est aux commandes du club de la capitale, l’Espagnol n’est clairement pas fan des deux options offensives dont il dispose. Il n’a d’ailleurs pas retenu Randal Kolo Muani quand ce dernier a eu l’opportunité de filer à la Juventus cet hiver, même si l’opération peine encore à être officialisée. Toujours en quête d’un attaquant de pointe, les Rouge et Bleu ont jeté leur dévolu sur une cible compliquée : le buteur colombien d’Aston Villa, Jhon Duran.

L’offre de 75 M€ du PSG a été repoussée

Âgé de 21 ans et sous contrat jusqu’en juin 2030, l’international colombien (15 sélections, 2 buts) possède un profil de joueur d’avenir et totalise 12 buts en 28 matches cette saison sous les ordres d’Unai Emery. Dernièrement, nous vous avions révélé que le PSG avait fait une première offre aux Anglais. De plus, West Ham était également venu aux nouvelles. Mais Aston Villa joue la montre pour faire grimper les enchères. Et selon nos informations, un nouveau rebondissement s’est produit.

Toujours intéressé, le PSG a fait une offre verbale de 75 M€ pour Duran. Une proposition repoussée par les Villans. Une aubaine pour AL-Nassr. Alors que Paris tenait la corde et que Duran semblait séduit par le projet francilien, le club de Cristiano Ronaldo est entré dans la danse. Jhon Duran ne se montre pas insensible à l’idée d’aller en Saudi Pro League malgré son jeune âge et l’avenir brillant qui lui tend les bras en Europe. Affaire à suivre.