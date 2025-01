Le PSG a fait une offre à Jhon Durán

Le mercato hivernal du Paris Saint-Germain s’accélère. Alors que les dossiers Milan Skriniar, Marco Asensio ou encore Randal Kolo Muani continuent de faire parler dans le sens des départs, les Rouge et Bleu sont en passe de s’offrir le joli coup Khvicha Kvaratskhelia comme nous vous le révélions ces derniers jours. Mais ce n’est pas tout. Désireux de se renforcer sur le plan offensif, le club de la capitale a, par ailleurs, coché le nom de Jhon Durán.

Arrivé à Aston Villa en janvier 2023 en provenance du Chicago Fire (MLS) pour 16 millions d’euros, Duran avait tout à prouver en arrivant en Angleterre. Malgré la concurrence d’Ollie Watkins, le joueur de 21 ans a pourtant littéralement explosé. Cette saison, il a ainsi inscrit 12 buts en 26 matches toutes compétitions confondues, dont des bijoux face à Everton, mais surtout face à Leipzig en Ligue des Champions, avec un missile aux 25 mètres.

Le PSG a rencontré l’entourage du joueur

Un profil qui répond au cahier des charges du 9 moderne : rapide, puissant, habile des deux pieds, et tueur devant le but. Séduit par ses qualités, le board parisien a donc décidé d’accélérer sur ce dossier. Selon nos dernières informations, les hautes sphères parisiennes ont ainsi formulé une première offre au natif de Medellín. Toujours selon nos indiscrétions, le club francilien a d’ores et déjà rencontré les représentants de l’attaquant de 21 ans ces derniers jours.

International colombien (15 sélections, 2 buts), le gaucher d’1m85 pourrait-il céder aux sirènes parisiennes et ainsi s’offrir un nouveau challenge dans sa jeune carrière ? Une chose est sûre, Paris a bien l’intention de jouer sa carte à fond puisque le joueur est lui séduit par le projet sportif des champions de France en titre. Pour parvenir à ses fins, l’actuel leader de Ligue 1 devra cependant également convaincre la direction d’Aston Villa. Une mission qui s’annonce plus qu’ardue puisque, toujours selon nos informations, la formation anglaise n’a clairement pas l’intention de lâcher son joueur lors de cette fenêtre hivernale. A suivre.