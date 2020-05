Robert Lewandowski dévoile son top 5 des meilleurs attaquants du monde

Depuis maintenant 10 ans, Robert Lewandowski (31 ans) empile les buts en Bundesliga. Cette saison encore, et alors que le championnat s'apprête à reprendre ce week-end, l'avant-centre polonais a inscrit 25 réalisations en seulement 23 rencontres de Buli. Bild lui a alors demandé son top 5 des meilleurs attaquants du monde actuellement. Il a placé deux Français.

«Si on parle de neuf, je dirais Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suarez, Sergio Agüero et Kylian Mbappé» a d'abord expliqué le joueur du Bayern, avant d'avoir un petit mot pour son rival du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland. «S'il travaille dur, il peut devenir un meilleur joueur et éventuellement atteindre le top niveau. Il serait bon qu'il reste un peu en Bundesliga, avant de passer à l'étape suivante.»