Le FC Barcelone s’attaque à deux nouveaux cracks pour son attaque

Pas d’argent, pas de problème. Le nouveau mantra du FC Barcelone, expert des leviers en tout genre, se confirme au fil du temps et les récentes informations de la presse espagnole ne risquent pas de contredire la tendance. Alors que l’état des finances du club catalan demeure préoccupant, le board semble, lui, avoir réponse à tout. Pour le plus grand bonheur d’Hansi Flick, nouvel entraîneur des Culers après le départ de Xavi.

Dans cette optique - et quand bien même le dernier deuxième de Liga va devoir dégraisser - deux nouveaux joueurs talentueux viennent de s’ajouter à la liste des envies barcelonaises… En effet, Jijantes indique, ce jeudi, que Deco et ses équipes travaillent, actuellement, sur deux profils jeunes et… très convoités. Le premier n’est autre que Johan Bakayoko. Sous contrat avec le PSV Eindhoven jusqu’en juin 2026, l’ailier de 21 ans, auteur de 14 buts et 14 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues la saison passée, plaît particulièrement à la direction catalane.

Le Barça mise sur la jeunesse…

Parfois cité au PSG, récemment évoqué du côté de Manchester United, l’international belge (13 sélections, 1 but) se retrouve donc également dans les petits papiers du Barça. Un dossier qui s’annonce malgré tout complexe. Outre la concurrence, le gaucher d’1m79, réputé pour sa vitesse et ses qualités techniques, est évalué à 45 millions d’euros. Un montant important, même pour des professionnels du levier économique. Mais ce n’est pas tout.

En plus du natif d’Overijse, le Barça serait par ailleurs séduit à l’idée d’enrôler Assane Diao. Âgé de 18 ans et lié au Real Betis jusqu’en juin 2027, l’ailier de Ndongane fait partie des talents les plus prometteurs à son poste. De quoi emballer la cellule sportive blaugrana… Disposant d’une valeur marchande de 12 millions d’euros, la pépite des Béticos devrait, cependant, également attiser de nombreuses convoitises lors des prochaines semaines. Affaire(s) à suivre…