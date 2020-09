Belgique : la liste des 33 joueurs dévoilée

Trois semaines après l’entrée en lice de la Belgique dans cette Ligue des Nations, le sélectionneur des Diables rouges Roberto Martinez a annoncé ce mercredi sur le compte Twitter de la sélection la liste des 33 joueurs retenus pour les trois rencontres que disputeront ses joueurs ce mois-ci.

Si le premier d’entre eux n’est qu’une rencontre amicale contre la Côte d’Ivoire (8 octobre), les deux autres compteront pour cette compétition. Les partenaires d’Eden Hazard se déplaceront à Wembley pour y défier l’Angleterre (11 octobre) avant de s’envoler à Reykjavik pour y affronter l’Islande (14 octobre).

📝 Here are 33 names for our next three games 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/cRWTCEwyQF