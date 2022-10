Luis Suarez a déjà trouvé son prochain club !

La suite après cette publicité

Un nouveau départ. Après deux saisons à l'Atlético de Madrid, Luis Suarez a changé de club cet été. L'attaquant, qui souhaitait avoir du temps de jeu pour préparer au mieux la Coupe du monde 2022, est ainsi rentré au pays. En effet, il a signé au Nacional de Montevidéo. Un club auquel il a rapidement apporté son expérience et ses qualités de finisseur. Il a inscrit 3 buts en 7 apparitions. Mais l'écurie uruguayenne est consciente qu'El Pistolero n'est là que pour une durée déterminée puisqu'il sera libre le 31 décembre prochain.

Une information confirmée le mois dernier au micro de TNT Sports Argentine par José Fuentes, président du Nacional. «Suarez est en effet le meilleur buteur de l'histoire du football uruguayen (68 buts) et le Nacional lui permettra de rester en forme pour la Coupe du monde. C'est ce que nous avons convenu et il a fait un énorme effort pour venir ici. Je dis cela pour éviter de générer des attentes de la part des fans. Suarez va partir. Nous lui avons demandé, et il a répondu la même chose qu'avant». L'ancien joueur du Barça va donc se mettre en quête d'un nouveau challenge après le Mondial.

Luis Suarez va découvrir la MLS

Questionné récemment au sujet de son avenir, le joueur de 35 ans a confié : «Messi et moi en MLS ? Non, nous ne le savons pas encore. C’est l’une des options que je vois de très près, mais maintenant je n’y pense pas. Je pense et j’apprécie Nacional. Un retour en Europe ? Non, parce que j’ai déjà fait ma carrière européenne et j’en suis reparti très fier. J’avais beaucoup d’options, beaucoup, avant de venir au Nacional, mais revenir dans mon pays avait du sens aussi. Groningue, Ajax, Liverpool, Barça, Atletico... quelle meilleure carrière que celle réalisée en Europe ! Cette trajectoire était parfaite. Par conséquent, il était logique de venir en Uruguay, non pas parce que c’est une ligue mineure, mais parce que cela ferme la boucle.»

Mais ce n'est a priori pas en Uruguay que Luis Suarez relèvera son ultime défi. En effet, RAC-1 et Sport expliquent que l'attaquant uruguayen a déjà trouvé son prochain club. Et c'est en Major League Soccer qu'il devrait sévir à partir de 2023. Les médias espagnols indiquent qu'il va rejoindre le Los Angeles Galaxy au prochain mercato. Libre, il y retrouvera Riqui Puig, passé aussi par le FC Barcelone, et pourra de nouveau se confronter à Gareth Bale, lui qui a signé à Los Angeles FC. Après avoir fait le tour du monde, Luis Suarez va pouvoir vivre son rêve américain.