Newcastle-Liverpool : les compos probables

Composer avec les nombreux absents, voilà le défi que Jürgen Klopp et Steve Bruce devront relever, ce soir (21h). Un Liverpool (1er) décimé par les blessures, notamment en défense où Matip, Van Dijk et Gomez manqueront une nouvelle fois à l'appel. Côté Newcastle (15e), Allan Saint-Maximin et Jamaal Lascelles seront également absents, eux dont les tests se sont révélés toujours positifs à la Covid-19.

Le manager des Reds devrait donc faire confiance à son 4-3-3 habituel, où Fabinho et Rhys Williams composeront la charnière centrale. Seule éclaircie, Klopp pourra compter sur son trio Mané-Salah-Firmino devant. Côté Magpies, Steve Bruce devrait, selon la presse anglaise, aligner un 3-5-2, au sein duquel il pourra enregistrer les retours de Javier Manquillo et de Fabian Schär en défense. Devant, Joelinton et Callum Wilson devraient être associés. Un duo qui tentera de prendre le dessus sur une défense des Reds expérimentale.