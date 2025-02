Lille - Monaco : les compositions officielles

Le LOSC accueille l’AS Monaco au Stade Pierre-Mauroy dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Les Dogues occupent actuellement la 5e place du classement avec 38 points, ils restent sur un joli succès 2-0 à Rennes. En face, les Monégasques sont 4e et peuvent provisoirement grimper sur le podium en cas de victoire aujourd’hui dans le Nord. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Bruno Génésio opte pour un 4-3-3. Chevalier dans le but, Meunier et Gudmundsson sur les côtés de la défense, Diakité et Alexsandro forment la charnière. Au milieu, André et Mukau sont accompagnés par Bouaddi. Enfin, Haraldsson et Akpom entourent David en attaque. L’AS Monaco s’articule de son côté en 4-2-3-1. Adi Hütter décide tout de même de faire quelques choix dans son onze, Kehrer et Embolo sont remplaçants, Mawissa est titularisé dans l’axe de la défense, Diatta est latéral gauche.

Les compositions

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - André ©, Mukau, Bouaddi - Haraldsson, David, Akpom

Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Mawissa, Diatta - Zakaria ©, Camara - Akliouche, Minamino, Ben Seghir - Biereth

