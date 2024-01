CAN 2023 : l’avertissement du sélectionneur de la Mauritanie à l’Algérie

L’Algérie n’a plus le droit à l’erreur. Après deux matches nuls frustrants face à l’Angola et au Burkina Faso, les Fennecs devront s’imposer face à la Mauritanie mardi (21h) pour continuer l’aventure à la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Pointés du doigt par tout un peuple à l’orée d’une rencontre décisive face à une nation déjà éliminée, Djamel Belmadi et Riyad Mahrez sont attendus au tournant. Pourtant, le sélectionneur de la Mauritanie, Amir Abdou, a annoncé qu’il ne ferait aucun cadeau aux Verts.

«Dites à Djamel Belmadi de se préparer, on est pas là pour donner des points, on va tout faire pour que l’Algérie soit éliminée. On n’est pas là pour distribuer des points face à l’Algérie. On a le temps de récupérer. On va jouer le jeu à fond. L’Algérie est une belle équipe que je respecte. Lors de ma dernière CAN avec les Comores, on avait perdu nos deux premiers matchs et le dernier match face au Ghana on avait joué sans pression et on avait gagné en s’étant qualifié en 1/8 de finale avec les meilleurs 3e.» Pourtant défaits lors des deux premières rencontres, la Mauritanie veut quand même jouer crânement sa chance face à l’Algérie !