OM : Rolando ne tarit pas d'éloge au sujet de Rudi Garcia

Si son doublé avec Lille en 2011 et ses années romaines lui ont offert une certaine cote en France, sa fin d’histoire avec l’OM et son départ vers le rival lyonnais ont un peu écorné cette dernière et notamment du côté de Marseille. On se rappelle par exemple de sa passe d’armes avec Dimitri Payet au moment de leurs retrouvailles en novembre 2019, le Réunionnais concédant ne pas s’être « séparés en bons termes » de Rudi Garcia. Mais certains semblent préférer garder les bons moments. C’est le cas de Rolando.

L’actuel défenseur de Braga, passé par Marseille entre 2015 et 2019, a donné son sentiment sur sa cohabitation avec Rudi Garcia lors d’une interview accordée à RMC Sport : « c’est un entraîneur qui aime être proche de ses joueurs, détaille l’international portugais (21 sélections). Et de poursuivre : « il donne beaucoup de liberté aux cadres de l’équipe qui sont son prolongement dans le vestiaire et sur le terrain. Comme je faisais partie de ceux qui avaient un certain vécu, il me donnait cette liberté de m’exprimer. J’ai aimé travailler avec lui. Il m’a fait confiance. » Rappelant même que le technicien de 56 ans lui avait fait confiance malgré l’opinion public : « lorsqu’il m’a aligné titulaire, pour son premier match, à Paris, il a été critiqué. » Surtout, Rolando se souvient de la campagne européenne comme d’un moment unique : « on a vécu des moments fantastiques avec lui, lorsqu’on a atteint cette finale d’Europa League, par exemple », avant d’ironiser sur son départ à Lyon : « mais en allant à Lyon, un rival de l’OM, il a un peu compliqué les choses... (rires) » C'est ce que l'on appelle un soutien appuyé.