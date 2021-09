JT Foot Mercato : l'hallucinante liste de stars libres encore sur le marché

La suite après cette publicité

Cet été, certaines grandes stars du football mondial ont été recrutées libres de tout contrat. Lionel Messi, Sergio Ramos au PSG ou encore Jérôme Boateng à Lyon, les clubs ont profité de ce mercato pour se renforcer, négociant uniquement les contrats des joueurs. La plupart des championnats ayant clos leur mercato estival, certains joueurs libres restent disponibles pour les clubs à la recherche de renforts. Nous vous présentons dans ce JT Foot Mercato du jour, les onze-type des joueurs libres que nous avons choisis, avec de sacrés clients.

Des internationaux français à la recherche de nouveaux défis

Sergio Romero et Yohann Pelé font partie des gardiens toujours libres en ce mois de septembre. Les anciens pensionnaires de Ligue 1, Serge Aurier, David Luiz, et Loris Benito font partie de la liste, tout comme le français Eliaquim Mangala, depuis son départ du FC Valence. Au milieu de terrain, l'expérience et les kilomètres au compteur sont présents, avec l'ancien Gunner, Jack Wilshere, les Français Samir Nasri et Clément Grenier, puis l'ancien joueur du Paris-Saint-Germain Javier Pastore, libéré par l'AS Roma.

Devant, Franck Ribéry n'a pas été prolongé par la Fiorentina, et le Fatih Karagümrük, en Turquie, pousse pour recruter l'ancien international français. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea et Liverpool, Daniel Sturridge cherche également sa nouvelle destination. L'Anglais étant sans club depuis Trabzonspor, même si son nom a été entendu du côté de La Mosson et Montpellier cet été.

Autres joueurs que les clubs peuvent recruter libres, Radamel Falcao, Hatem Ben Arfa, Youssef Aït Bennasser, Rafael et Cheick Diabaté pourront faire le bonheur de clubs désireux de se renforcer dans les prochains jours.