CdM 2022, EdF : Didier Deschamps dépité à la pause

La suite après cette publicité

Menée à la pause (2-0), l'équipe de France passe, pour l'instant, totalement à côté de sa finale de Coupe du monde face à l'Argentine. Interrogé avant le début de la seconde période, Didier Deschamps n'a pas pu cacher sa frustration après un premier acte sans saveur.

«On est passé au travers de cette première période, on s'attendait à ça, les joueurs étaient prévenus, on n'a pas eu le répondant, on est mené 2 à 0, il reste une mi-temps, il faudra beaucoup d’autres choses pour pouvoir les inquiéter, revenir au score et se battre. A travers ce qu’ils peuvent faire sur le terrain et tout le reste, sur cette première mi-temps, ils ont joué une finale de Coupe du monde, ce n’est pas notre cas malheureusement», a ainsi lancé le sélectionneur sur les antennes de TF1.