EdF : Eduardo Camavinga absent de l'entraînement

Un pépin physique de plus ? Après le forfait officiel de Karim Benzema, l'équipe de France, d'ores et déjà diminuée, pourrait une nouvelle fois trembler. D'après les dernières informations de RMC Sport, Eduardo Camavinga, présent en conférence de presse un peu plus tôt dans la journée, n'était pas présent au début de l'entraînement des Bleus.

Souffrant d'une petite gêne aux adducteurs, le milieu de terrain du Real Madrid a donc été préservé par le staff tricolore. Une décision logique à l'heure où les champions du monde en titre voient les blessures s'accumuler au sein du groupe. Reste désormais à savoir si Didier Deschamps pourra compter sur l'ancien Rennais pour le premier match des Bleus, mardi soir, contre l'Australie.