AC Milan : le cas Rafael Leão pose sérieusement question

La suite après cette publicité

Mardi soir, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich vont s’affronter en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Un choc cinq étoiles entre deux prétendants au titre. En parallèle, un autre match sera au programme de cette journée. En effet, l’AC Milan va accueillir Tottenham à 21 heures. Une affiche alléchante entre deux formations aux armes offensives impressionnantes. Côté italien, Stefano Pioli pourra notamment compter sur Olivier Giroud ou encore Rafael Leão. Deux joueurs qui avaient été essentiels dans la conquête du Scudetto l’an dernier.

Des statistiques plus ou moins similaires à l’an dernier

Mais pour le Portugais, cette saison 2022-23 est un peu plus compliquée que la précédente. Avant la trêve liée à la Coupe du Monde, il avait trouvé le chemin des filets à 7 reprises toutes compétitions confondues. Moins régulier, il avait ensuite disputé le Mondial avec son pays (5 apparitions, 2 buts) avant de retrouver Milan pour la deuxième moitié de saison. Buteur face à la Salernitana le 4 janvier, il avait marqué dès son premier match. On se disait alors qu’il allait partir sur de bonnes bases en 2023. Il a enchaîné avec un deuxième but le 14 janvier face au Torino, après deux rencontres sans trouver la mire.

À lire

AC Milan : Paolo Maldini donne des nouvelles de la prolongation de Rafael Leão

Depuis, Rafael Leão traverse une période de disette offensive. Cela fait un mois qu’il n’a plus marqué de but. Une éternité pour l’ancien joueur du LOSC, habitué à enchaîner. Muet depuis 5 rencontres toutes compétitions confondues (sa plus grosse disette cette saison, ndlr), le footballeur lusitanien inquiète à Milan et en Italie. Pourtant, en y regardant de plus près, ses temps de passage sont sensiblement les mêmes. En 2021-22, il en était à 9 buts à ce stade de la saison. Un an plus tard, il en est à 10 buts inscrits. Il faut aussi ajouter qu’il a délivré 7 passes décisives.

La suite après cette publicité

Son état de forme et son état mental questionnent

Malgré tout, son cas interpelle les médias transalpins. Ces derniers expliquent d’abord qu’en 2023, il est moins performant avec un but toutes les 331 minutes (2 buts en 9 matches dont 6 en tant que titulaire). Un an auparavant, il avait inscrit 5 buts en 8 rencontres au même stade. En Lombardie, on attend plus de sa part. D’autant que les Rossoneri sont quatrièmes ex aequo de Serie A actuellement avec 41 points. Soit autant que l’Atalanta et l’AS Roma. Toujours en course en Ligue des Champions, Milan, qui veut prendre le meilleur sur les Spurs d’Antonio Conte, aura besoin d’un Leão des grands jours. Mais son état de forme inquiète la Gazzetta dello Sport.

«Jusqu’à présent, son année 2023 a été résolument différente de l’année précédente. Au niveau physique, surtout. Ceux qui assistent aux entraînements à Milanello disent que Rafa est en panne athlétiquement (…) Les choix de Pioli le démontrent également. Il l’a évidemment vu si mal préparé qu’il l’a annulé sa présence du onze de départ lors du derby face à l’Inter. Cependant, le sentiment est que Rafa n’est pas serein, même dans sa tête. Et, si c’était le cas, ce serait parfaitement compréhensible car la fin de l’année n’est que dans trois mois et il n’y a pas de certitudes face à lui, juste des points d’interrogation. Leão ne sait pas avec qui il jouera l’année prochaine et c’est une question gigantesque.»

La suite après cette publicité

Le clan Leão et le club ne tiennent pas le même discours

En effet, outre son rendement, son avenir à l’AC Milan est au centre des débats et ne l’aide pas forcément à avoir l’esprit libre et léger. En fin de contrat en juin 2024, il n’a toujours pas prolongé son bail. Questionné récemment à son sujet, Paolo Maldini a avoué : « sur le renouvellement de Leão, aucune nouvelle. Nous sommes au même point qu’avant. Mais ce n’est pas le meilleur moment pour signer.» En ce début de semaine, La Gazzetta dello Sport revient sur ce point et précise que les négociations sont toujours au point mort. Pourtant, le discours tenu par le joueur et son entourage est à des années-lumière de ces informations.

«Le dialogue se poursuit dans une ambiance sereine et professionnelle», a assuré le clan Leão à la GdS. Les proches du Portugais parlent d’ailleurs «d’informations trompeuses de la presse italienne dans le but de paralyser le dialogue». Car l’objectif de l’attaquant de 23 ans est toujours le même : prolonger à Milan. Ce, même si son nom revient avec insistance à Manchester United ou encore au PSG. En attendant de régler sa situation, le Portugais doit retrouver son meilleur niveau. Lui qui n’a jamais marqué face à une formation anglaise aura certainement l’occasion de le faire mardi soir lors d’une soirée de gala. Le meilleur moment pour enfiler son costume de serial buteur et permettre à Milan de rêver encore.