Toulouse officialise l’arrivée de Cristian Cásseres Jr

Le Toulouse Football Club vient d’officialiser sa troisième recrue estivale. Sous les couleurs des Red Bulls de New York, Cristian Cásseres Jr quitte la MLS et rejoint donc la Ligue 1. «Ce vendredi 7 juillet, le Toulouse Football Club est heureux d’annoncer l’arrivée d’un nouveau renfort dans ce mercato estival en la personne de l’international vénézuélien Cristian Cásseres Jr», précise, à ce titre, le communiqué.

«Je suis vraiment très heureux de rejoindre le Toulouse Football Club et d’évoluer dans un championnat comme la Ligue 1 Uber Eats. Je vais essayer d’apporter le maximum pour permettre à l’équipe d’aller chercher les victoires. Je suis un joueur qui aime se porter vers l’avant, pour marquer et faire des passes décisives. Mais j’ai également la capacité de défendre, ce sont des qualités qui me caractérisent. Tout ce que je souhaite désormais, c’est pouvoir aider l’équipe à gagner des matchs, dans toutes les compétitions que nous allons disputer», a de son côté avoué l’intéressé.

