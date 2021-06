Naples prépare déjà une prolongation XXL pour Victor Osimhen

Avec 6 buts lors des 8 dernières journées de Serie A, Victor Osimhen (22 ans) a fini la saison tambour battant avec Naples. Le Nigérian a fait taire toutes les critiques à son sujet, nées de sa première moitié d'exercice plus compliquée, marquée par des blessures, la Covid-19 et des polémiques. L'ancien Lillois, arrivé à l'été 2020 pour environ 70 M€, a prouvé sa valeur.

La suite après cette publicité

Surtout, le Super Eagle (11 sélections, 6 réalisations) a rappelé au marché qu'il était toujours aussi talentueux et efficace. Et, alors que le Napoli a raté la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, certaines écuries, notamment en Premier League, viennent aux nouvelles, explique La Gazzetta dello Sport.

Une clause à plus de 100 M€ ?

Mais les pensionnaires du Stadio Diego Armando Maradona n'entendent pas rester les bras croisés. Toujours d'après le quotidien sportif au papier rose, les Napolitains préparent un nouveau contrat pour leur n° 9, auteur de 10 buts sur l'ensemble de la saison. Une année de plus, jusqu'en juin 2025, au programme, mais aussi une augmentation substantielle (il perçoit actuellement 4,5 M€ par an).

En ces temps de crise, Naples est donc bien décidé à consentir de nombreux efforts pour convaincre son buteur de rester encore un peu plus longtemps. Et éloigner les courtisans. La Gazza ajoute en effet que les Transalpins souhaitent inclure dans ce nouveau bail une clause libératoire supérieure à 100 M€. Quand on aime, on ne compte pas.