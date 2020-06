OL : Aulas annonce l'organisation d'un tournoi avec le PSG !

L'Olympique Lyonnais fait son grand retour sur la scène médiatique avec une grande conférence de presse donnée par le président Jean-Michel Aulas, le directeur sportif Juninho, Bruno Cheyrou, qui succède à Florian Maurice, et l'attaquant recruté cet hiver Tino Kadewere. JMA en a profité pour annoncer qu'il travaillait à l'organisation de deux tournois, un pour les hommes, un pour les femmes, pour préparer au mieux son équipe, avec d'autres clubs de Ligue 1.

« On va organiser deux tournois. L'idée, c'est d'être les premiers pour faire en sorte de pouvoir organiser des matches. Le PSG et l'OL sont directement intéressés. Pour les garçons et les filles. On envisage pour les garçons un tournoi sur une deux semaines ici au Groupama Stadium, probablement en 8 équipes réparties en 2e groupes. Et on va envisager la même chose avec l'équipe féminine », a révélé le président rhodanien.