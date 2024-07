Racisme : Chelsea prend une décision qui va faire parler avec Enzo Fernandez !

C’est un nouveau scandale raciste qui vient éclabousser le monde du foot. Et du côté de Chelsea, alors qu’on entame un nouveau cycle avec Enzo Maresca sur le banc, on aurait bien aimé qu’Enzo Fernandez ait eu l’intelligence de ne pas chanter, ou du moins de ne pas se filmer, des chants jugés racistes contre les joueurs français d’origine africaine. Effectivement, sans surprise, les joueurs tricolores de Chelsea n’ont pas apprécié les agissements de leur coéquipier et du reste des joueurs argentins.

Wesley Fofana a par exemple pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer le « racisme décomplexé » des Argentins, et certains redoutent une guerre dans le vestiaire. Dans son édition du jour, le Daily Mail dévoile les dessous de cette affaire, confirmant la rage des joueurs tricolores, alors que ce scandale est perçu comme un « désastre » par la direction du club.

Il s’en sort bien

Mais surtout, le média donne des indices sur ce qui attend Enzo Fernandez, actuellement en vacances suite au sacre de sa nation en Copa América. Le journal britannique révèle que Chelsea n’a pas l’intention de virer l’Argentin, et que tout indique que « Fernandez revêtira à nouveau la tunique de Chelsea prochainement ». Chelsea devrait en revanche lui infliger une sanction économique sous forme d’amende. Il pourrait aussi devoir suivre un cours pour le sensibiliser à certains sujets liés au racisme.

Du côté de la direction des Blues, on estime que cet incident n’a pas eu lieu au sein du club ni dans son environnement, et le joueur a une grosse valeur aux yeux des dirigeants. Pas question de le virer ou de le mettre sur la liste des transferts donc. Il devrait donc retrouver Wesley Fofana et toute la bande des Frenchies des Blues à son retour de vacances. Des retrouvailles qui s’annoncent complexes, et Enzo Maresca a du pain sur la planche pour faire cohabiter tout ce beau monde…