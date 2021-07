PSG : Mauricio Pochettino met la pression sur son équipe

La suite après cette publicité

Cinq matches de préparation estivale, trois victoires, deux nuls. Le Paris Saint-Germain a plutôt bien géré sa pré-saison mais il va désormais falloir passer aux choses sérieuses avec le Trophée des Champions contre le LOSC dimanche soir, en Israël. Après avoir perdu le titre en Ligue 1 en 2020-2021, les Parisiens espèrent bien démarrer ce nouvel exercice de la meilleure manière, avec un premier trophée à glaner ce week-end. Mais il faudra pour cela disposer des Dogues.

Présent en conférence de presse ce vendredi avant ce déplacement à Tel-Aviv, le coach parisien Mauricio Pochettino a en tout cas mis une petite pression sur ses joueurs. «La finale arrive maintenant et on doit s'adapter, tout le monde sait qu'on n'a pas l'effectif au complet mais il n'y a pas d'excuse avant cette finale», a d'abord déclaré le technicien argentin. Car avec les joueurs qui ont repris l'entraînement il y a peu, comme Kylian Mbappé ou Georginio Wijnaldum, l'ancien entraîneur des Spurs risque de ne pas avoir un groupe au complet, mais qu'importe.

«Je ne peux pas voir une autre équipe que le PSG favorite»

Surtout que sur le papier, le PSG va vouloir prendre sa revanche quelques mois après le titre qui lui est passé sous le nez, remporté par la formation du nord de la France. Mais pas pour Mauricio Pochettino, qui parle plutôt d'une revanche contre l'équipe elle-même : «ce n'est pas une revanche contre Lille, c'est une revanche contre nous-mêmes. Ne pas avoir gagné le titre, et ne pas avoir dépassé les demi-finales contre Manchester City, ce sont des goûts amers qui nous restent. Et on va tout faire pour changer cette situation. On sait qu'on n'a pas tout l'effectif et les atouts pour ce match là, mais il n'y a pas d'excuse.»

Mais alors qui est le grand favori pour ce Trophée des Champions 2021 ? Le LOSC champion de France ou le PSG, vainqueur de la Coupe de France ? Pour le coach âgé de 49 ans, la réponse est claire. «En tant qu'entraîneur du PSG, je ne peux pas voir une autre équipe que le PSG favorite», a conclu Mauricio Pochettino en salle de presse. Une revanche à prendre sur eux-mêmes, une équipe favorite : l'Argentin a envoyé un message à ses joueurs, et ils n'ont pas le droit à l'erreur.