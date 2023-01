BL : le Borussia Dortmund s’offre Augsbourg dans un match fou avec 7 buts !

La 16e journée de Bundesliga a été prolifique et ce dimanche, le Borussia Dortmund (7e) recevait Augsbourg (15e) pour un match qui s’annonçait intéressant. Très vite, les Marsupiaux prenaient le contrôle du match et Jude Bellingham trouvait le chemin des filets (1-0, 29e). Il ne fallait pas longtemps aux Bavarois pour revenir au tableau d’affichage par Arne Maier (1-1, 40e) mais Nico Schlotterbeck redonnait l’avantage au club de la Ruhr (2-1, 42e).

Mais Augsbourg n’avait pas dit son dernier mot et la recrue Julian Ryerson était poussé à la faute et inscrivait un but contre son camp (2-2, 45e +2). En seconde période, Sébastien Haller faisait son retour sur les terrains après une tumeur testiculaire qui l’a longuement éloigné des pelouses. Finalement, le BVB reprenait les devants grâce au jeune anglais Jamie Bynoe-Gittens (3-2, 75e) mais Augsbourg revenait encore via David Colina (3-3, 77e). Le match devenait fou et Giovanni Reyna allait redonner d’une magnifique frappe l’avantage à l’équipe d’Edin Terzic (4-3, 78e). Le Borussia Dortmund s’impose 4-3 et remonte à la sixième place.

