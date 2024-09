Barça : les louanges de Pedri envers Hansi Flick

Le FC Barcelone réalise un sans-faute jusqu’à présent en Liga. Avec quatre victoires en autant de rencontres, le club calatan occupe la tête du classement. Performant sur les premiers matchs de l’ère Hansi Flick, Pedri explique aimer travailler sous les ordres du technicien allemand, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

« Il est très accessible, c’est un homme qui aime parler aux joueurs. En plus d’être sérieux, il plaisante, il n’est pas aussi sérieux qu’il en a l’air. Il nous aide beaucoup, nous les jeunes joueurs. Il est toujours à l’écoute de nos besoins et c’est agréable. Il prend les choses au sérieux quand il le faut. Il a cette touche de sergent, mais aussi ce brin de gentillesse quand il parle aux joueurs, a expliqué le milieu de 21 ans, avant d’expliquer l’impact qu’a eu l’Allemand sur son début de saison. Je pense que Flick m’a aussi transmis cela, jouer sans pression, faire ce que je sais faire et je me sens beaucoup plus libre. Physiquement, on peut aussi voir que je suis beaucoup plus apte à faire des choses différentes. Flick est très doué pour cela, il nous donne confiance. » Arrivé cet été, l’ancien entraîneur du Bayern Munich a visiblement conquis Pedri.