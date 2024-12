Real Madrid : la prise de lutte d’Antonio Rüdiger à Eduardo Camavinga

Et de 6 pour le Real Madrid. En battant ce soir le club mexicain de Pachuca (3-0), les Merengues ont décroché la 6e Coupe intercontinentale de leur histoire (anciennement Mondial des clubs). Une normalité, avons-nous envie de dire. En attendant la remise du trophée, les joueurs se sont d’ailleurs occupés comme ils pouvaient…

La suite après cette publicité

Sur une vidéo publiée par Marca, on voit par exemple Camavinga blaguer avec Vinicius, jusqu’à ce que les deux hommes aillent titiller Rüdiger en tentant de le mettre au sol. En vain, puisque l’Allemand a finalement attrapé le Français, avant de lui faire une prise de lutte et de ne plus le lâcher.