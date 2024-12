Le Real Madrid remporte la Coupe Intercontinentale grâce à un virevoltant Vinicius Junior

Le Real Madrid avait de nouveau rendez-vous avec l’histoire ce mercredi. Le club espagnol disputait sa 8e finale de Coupe Intercontinentale (5 victoires avant le coup d’envoi) face à Pachuca, comme un petit avant-goût de la Coupe du Monde des Clubs qui aura lieu l’été prochain aux États-Unis où les deux équipes doivent se défier. La Casa Blanca avait à cœur de briller, au lendemain de la remise du trophée FIFA-The Best à Vinicius Junior comme meilleur joueur de l’année. Un autre joueur se savait attendu puisque deux ans jour pour jour, c’est sur cette même pelouse de Doha que Kylian Mbappé inscrivait un triplé dans une finale de Coupe du monde historique, mais perdue par les Bleus.

La suite après cette publicité

Vainqueur des Égyptiens d’Al Ahly aux tirs au but (0-0, 6-5 t.a.b.) au tour précédent, Pachuca ne semblait pas marqué par l’enjeu d’un tel match. Au contraire même puisque les Mexicains jouaient crânement leur chance face à un adversaire un peu apathique durant la première demi-heure. Ils faisaient mieux ressortir le ballon, effectuaient un pressing cohérent et mettaient même Courtois à contribution sur ce tir lointain de Luis Rodriguez (7e). Rondon aussi s’essayait à longue distance après un ballon égaré par Camavinga (33e) mais cette domination en apparence de Pachuca révélait tout de même un caractère stérile. Or, il faut toujours piquer le Real quand il est possible de le faire.

Vinicius a tout fait

Le retour de bâton est souvent terrible et le dernier vainqueur de la Coupe des Champions de la Concacaf en a fait l’amère expérience. L’action de Vinicius Junior, servi par Bellingham, a tout changé. Lancé, le Brésilien se permettait d’éliminer le portier adverse d’un double passement de jambes pour offrir à Mbappé un but tout fait (1-0, 37e). Le Français aurait même pu s’offrir un doublé avant la pause s’il était parvenu à cadrer sa frappe (39e). Il était temps pour Pachuca, en souffrance durant ce temps fort madrilène, de regagner le vestiaire. La pause n’a malheureusement pas porté conseil aux hommes de Guillermo Almada, cueillis dès le retour des vestiaires sur un nouvel exploit individuel.

La suite après cette publicité

Ce fut cette fois l’œuvre de Rodrygo, capable d’éliminer deux défenseurs sur sa feinte de frappe et son crochet, avant de trouver le petit filet d’un enroulé du droit à l’entrée de la surface (2-0, 53e). Bien lancés dans cette rencontre, les Merengues se relâchaient légèrement, permettant aux Mexicains de solliciter Courtois, d’abord par Gonzalez (60e) puis par Rondon sur coup-franc (67e), ce dernier ne cadrant pas une tête puissante (71e). Le Real Madrid commençait déjà à célébrer un nouveau trophée pleinement acquis après un penalty provoqué par Lucas Vazquez et transformé par Vinicius (3-0, 84e). C’est la 6e Coupe Intercontinentale du club, le 2e trophée de la saison après la Supercoupe d’Europe en août, et un 15e titre (un record) pour Ancelotti à la tête du Real.