Brest - Rennes : les compositions officielles

La quatrième journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un joli derby breton entre le Stade Brestois et le Stade Rennais.. A domicile, les Brestois s’organisent dans un 4-3-3 avec Marco Bizot qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier et Bradley Locko en défense. Mahdi Camara, Pierre Lees-Melou et Hugo Magnetti se retrouvent dans l’entrejeu. Romain Del Castillo et Jérémy Le Douaron soutiennent le buteur Martin Satriano.

De leur côté, les hommes de Bruno Genesio s’articulent dans un 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les cages derrière Lorenz Assignon, Warmed Omari, Arthur Theate et Adrien Truffert. Benjamin Bourigeaud, Nemanja Matic et Enzo Le Fée constituent le milieu de terrain. Seul en pointe, Arnaud Kalimuendo est soutenu par Ludovic Blas et Amine Gouiri.

Les compositions

OGC Nice : Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Del Castillo, Satriano, Le Douaron

Stade Rennais : Mandanda - Assignon, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Matic, Le Fée - Blas, Kalimuendo, Gouiri