Manchester City - Arsenal : les compositions officielles

La 30e journée de Premier League se poursuit ce dimanche avec un choc entre Manchester City et Arsenal qui peut être décisif dans la course au titre. A domicile, les Mancuniens s’organisent dans un 4-3-3 avec Stefan Ortega qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Aké et Josko Gvardiol. Mateo Kovacic, Rodri Hernandez et Kevin De Bruyne se retrouvent dans l’entrejeu. Phil Foden et Bernardo Silva accompagnent Erling Haaland en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Gunners optent pour un 4-3-3 avec David Raya dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Jakub Kiwior. Declan Rice est placé en sentinelle auprès de Jorginho et Martin Odegaard. Seul en pointe, Gabriel Jesus peut compter sur Bukayo Saka et Kai Havertz dans les couloirs.

Les compositions

Manchester City : Ortega - Akanji, Dias, Aké, Gvardiol - Kovacic, Rodri, De Bruyne - Silva, Haaland, Foden

La suite après cette publicité

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Odegaard, Jorginho, Rice - Saka, Jesus, Havertz