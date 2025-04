Real Madrid - Arsenal : les compositions probables

Est-ce l’heure de la remontada pour le Real Madrid ? «Oui, c’est le mot le plus répété dans les vestiaires ces derniers jours.» Jude Bellingham n’en faisait pas mystère hier en conférence de presse. L’Anglais affichait la volonté sans faille du vestiaire de vouloir laver l’affront du match aller, et surtout de se qualifier pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Il faudra tout de même remonter trois buts mais le club espagnol est coutumier des retournements de situation improbables, en plus de cela dans un Santiago-Bernabéu chauffé à blanc.

Carlo Ancelotti et ses hommes se sont manqués à l’aller. Ils n’auront plus le droit à l’erreur s’ils veulent réaliser un nouvel exploit et seront bien inspirés de marquer rapidement dans ce quart de finale retour. Le technicien italien prépare sans doute un plan différent avec Courtois dans le but, protégé par une défense à quatre constituée de Valverde et Fran Garcia sur les côtés, et d’Asensio associé à Rüdiger en ce qui concerne la charnière centrale. Mendy est absent, alors qu’Alaba, en difficultés à l’aller, risque de payer sa prestation.

Rodrygo sur le banc au coup d’envoi ?

Au milieu aussi, il pourrait y avoir du changement. La Casa Blanca évoluerait avec quatre milieux de terrain pour rééquilibrer son collectif. Deux joueurs devraient d’ailleurs faire leur retour puisque Tchouameni, suspendu la semaine dernière, et Ceballos, blessé, sont pressentis pour accompagner Modric et Bellingham. Camavinga est lui suspendu après son rouge reçu à Londres. Devant, Vinicius et Mbappé, auteur d’un très mauvais geste lui valant une expulsion ce week-end, seront regardés de très près, surtout qu’ils laisseraient Rodrygo sur le banc. Pour répondre à cette équipe, Arteta n’envisage pas de modifier ses schémas de départ.

Raya sera bien présent dans la cage avec une défense constituée de Timber, Saliba, Kiwior et Lewis-Skelly. C’est le même quatuor qui avait débuté il y a 8 jours à l’Emirates. Dans l’entrejeu, nous devrions là aussi retrouver les mêmes éléments avec les présences d’Odegaard pour la gestion du jeu, Partey aligné devant la défense et Rice, auteur de deux coups francs à l’aller aussi inattendus que magnifiques. Merino est attendu pour évoluer une fois de plus en faux neuf, entouré par les deux détonateurs Saka à droite et Martinelli à gauche.