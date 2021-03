Real Madrid - Atalanta : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Après sa victoire 1-0 de l'aller, le Real Madrid retrouve l'Atalanta en huitième de finale de Ligue des Champions. Pour confirmer le bon résultat acquis, les Merengues optent pour un 3-5-2 avec Thibaut Courtois dans les buts. Le Belge peut compter sur Raphaël Varane, Sergio Ramos et Nacho Fernandez en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Lucas Vazquez et Ferland Mendy tandis qu'on retrouve Luka Modric, Toni Kroos et Federico Valverde dans l'entrejeu. Enfin, Vinicius Junior et Karim Benzema sont associés en attaque.

De son côté, l'Atalanta se présente dans son 3-4-1-2 classique avec Marco Sportiello comme dernier rempart derrière Berat Djimsiti, Cristian Romero et Rafael Toloi. Les rôles de pistons sont assurés par Joakim Mæhle et Robin Gosens tandis que Marten De Roon et Matteo Pessina assurent le double pivot. Enfin Mario Pašalić soutient Ruslan Malinovskiy et Luis Muriel devant.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Varane, Ramos, Nacho - Vazquez, Modric, Kroos, Valverde, Mendy - Vinicius Jr, Benzema

Atalanta : Sportiello - Toloi, Romero, Djimsiti - Mæhle, De Roon, Pessina, Gosens - Pasalic - Muriel, Malinovskiy