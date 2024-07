Fenerbahçe : José Mourinho veut s’offrir un attaquant de Ligue 1

Un nouveau chapitre s’est ouvert à Istanbul. Sans club depuis son départ de l’AS Roma, José Mourinho a retrouvé un challenge du côté de Fenerbahçe et le technicien portugais n’a pas tardé à se mettre au travail. Alors que l’écurie turque court après un titre de champion depuis 10 ans, l’ancien coach de Chelsea ou encore du Real Madrid compte désormais enflammer le mercato estival pour redonner des couleurs à son nouveau club. Dans cette optique, les noms de Robert Lewandowski, João Félix, Darwin Núñez, Victor Lindelöf, Casemiro et plus récemment Mason Greenwood ont d’ores et déjà été évoqués. Mais ce n’est pas tout.

Selon les dernières informations de TRT Spor, le Portugais de 61 ans garde également un oeil sur le marché français. Dans cette optique, le média assure que le Special One serait, aujourd’hui, intéressé par la venue d’un attaquant de Ligue 1. Son nom ? Martin Terrier (27 ans). Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2026 et au sortir d’une saison globalement convaincante (36 matches, 9 buts, 4 passes décisives), celui qui avait été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit retrouve progressivement ses sensations. Un profil qui semble donc plaire au technicien lusitanien, à l’heure où le principal concerné ne devrait pas être retenu par ses dirigeants.

Mourinho veut Terrier !

«Depuis mon arrivée à Lyon, je joue la Coupe d’Europe chaque année. C’est sûr que je me suis habitué à ce quotidien, à cette exigence. C’est important pour moi mais il faudra que je fasse le point en fonction de la position du club», avait d’ailleurs récemment affirmé l’ancien attaquant de Strasbourg. S’il avait, par ailleurs, assuré avoir une relation «tout à fait normale» avec Julien Stéphan, l’ex-Lyonnais avouait toutefois n’avoir «aucune discussion avec le coach ou avec les dirigeants à ce sujet, mon représentant non plus. Je ne connais pas leurs intentions. Mais cela fait quatre saisons que je suis à Rennes, peut-être que le club veut partir sur un autre projet, surtout qu’il n’y aura pas de Coupe d’Europe la saison prochaine, avec de nouveaux joueurs. Ce ne serait pas illogique que le club souhaite renouveler son effectif et que tout le monde puisse s’y retrouver».

Dans cette optique, Fenerbahçe, deuxième du championnat de Turquie la saison dernière et qualifié pour l’Europe, semble bien décidé à tenter sa chance. TRT Spor précise à ce titre que la formation stambouliote, avec l’approbation de son nouveau manager, a d’ores et déjà entamé des négociations avec le joueur de 27 ans et le club rennais. Reste désormais à savoir si l’attaquant français, capable d’évoluer en tant qu’ailier gauche ou dans l’axe, sera séduit par Fenerbahçe, et si Rennes et la formation de José Mourinho trouveront un terrain d’entente. Pour rappel, Martin Terrier, également suivi par la Premier League et la Bundesliga, est actuellement estimé à 20 millions d’euros par sa direction…