Vidéo : un but totalement insolite en 2e division américaine

C'est ce qu'on appelle un but de la victoire totalement fou. Alors qu'on se dirigeait vers un match nul 2-2 en USL (2e division américaine) entre Steel de Bethelehem et l'Athletic de Hartford, Danny Barrera, joueur de l'équipe visiteuse, a donné la victoire à sa formation d'une manière insolite. Alors que le gardien adverse cherchait à relancer à la main, il l'a contré avec une aile de pigeon et le ballon a fini sa course au fond des filets. Un but gag qui devrait tourner sur le web.