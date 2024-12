Le communiqué du CUP au PSG et à la mairie de Paris

Le bras de fer entre le PSG et la mairie de Paris pour le Parc des Princes est loin d’être terminé. Il y a deux semaines à l’occasion de l’inauguration du tout nouveau centre d’entraînement ultra-moderne du club à Poissy, Nasser Al-Khelaïfi en avait remis une couche. Il se montrait même plus menaçant. «On va partir. On n’a pas le choix», imposait le président parisien, reprochant à la mairie de refuser de vendre le stade, ou qui rechigne à le faire agrandir, même aux frais des propriétaires. La possibilité de faire construire son propre stade en région parisienne est une option plus que jamais étudiée mais qui prendra forcément beaucoup de temps. Les supporters, eux, ont tranché. Ils ne veulent pas partir de leur enceinte historique. Le Collectif Ultras Paris a publié un communiqué en ce sens ce soir. «Nous ne pouvons nous y résoudre mais il n’est jamais trop tard» envoient les supporters, décidés à prendre ce problème à bras le corps. «Nous allons nous mobiliser, pacifiquement mais fermement et nous appelons tous les amoureux du Paris Saint-Germain à se joindre à nous lors de nos prochaines actions au Parc des Princes et à Paris. Nous ne serons pas la génération de supporters qui aura vu le PSG quitter Paris et son Parc des Princes.»

Pour les fans les plus assidus, il est inconcevable de quitter le Parc des Princes, symbole du PSG. «En tant que supporters, nous voulons rester au Parc. Ce stade est notre maison, l’endroit où nous avons tout connu, les moments de bonheur comme les désillusions. Un départ constituerait une rupture majeure avec l’ADN et l’histoire du club, une véritable déchirure. C’est aussi, et surtout, une affaire de passion et de transmission. D’identité, aussi. Le Paris SG a la sienne, à jamais indissociable du Parc. Comment imaginer le principal club parisien évoluant hors de la capitale, même à quelques kilomètres?» interroge ce communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le CUP demande aux deux parties de renouer le dialogue au plus vite et évoque différentes solutions. «Hormis la cession que la mairie a fait miroiter au club un certain temps, des pistes existent qui permettraient à la ville de rester propriétaire de ce monument du patrimoine public et au club d’assurer son développement: un bail emphytéotique de très longue durée pour un loyer modéré, le financement par la mairie de tout ou partie des travaux, la possibilité pour le PSG d’utiliser commercialement des espaces voisins…» L’association de supporters en appelle à la raison. «Nous demandons donc au président du PSG, M. Nasser Al-Khelaïfi, de considérer notre position. Nous appelons la Maire de Paris, Mme Hidalgo, et les différentes composantes du Conseil Municipal à enfin transmettre officiellement à la direction du club une proposition acceptable de bail emphytéotique qui permette un agrandissement du stade qui accompagnerait l’essor du club.»