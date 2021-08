PSG : Sergio Ramos a demandé de l'aide à Carlo Ancelotti pour prolonger au Real

La suite après cette publicité

Cantonné à l'infirmerie depuis son arrivée libre au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos (35 ans) se remet actuellement d'une blessure au mollet et devrait patienter au moins jusqu'à la trêve internationale pour espérer faire sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Recrue star du PSG - parmi tant d'autres - lors de ce mercato estival, l'ancien défenseur madrilène n'a jamais réussi à s'entendre avec le président du Real Madrid, Florentino Perez, pour sa prolongation au club. Une situation profitant dès lors au club de la capitale. Mais selon les informations concordantes de Marca et Mundo Deportivo, l'international espagnol (180 sélections, 23 buts) avait pourtant tout fait pour continuer l'aventure chez les Merengues.

D'après la presse espagnole, Ramos aurait ainsi demandé à Carlo Ancelotti, qui venait d’être nommé à la tête du Real, d’intercéder en sa faveur. Une requête effectuée lors de la présentation officielle de l'entraîneur italien. Constatant que les négociations restaient bloquées concernant son avenir, le néo-parisien espérait ainsi que le tacticien madrilène influe sur la décision finale. En vain. Ce dernier lui faisant très rapidement comprendre qu'il n'avait pas assez d'impact auprès de la direction du Real pour changer la donne. Moins de deux semaines après, Ramos officialisait ainsi son départ de la Casa Blanca pour rejoindre les «Galactiques du PSG», non sans regret pour «le Mister» qui semblait le compter dans ses plans pour la saison à venir.

